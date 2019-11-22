В сети появилось видео, как Овечкин доставляет пиццу
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Хоккеист на один день стал изготовителем пиццы, а также доставил заказы по адресам.
Видео, на котором Овечкин доставляет пиццу, опубликовано в Twitter «Вашингтона».
Отмечается, что с каждой проданной пиццы будет пожертвован $1 для помощи тяжелобольным детям.
Ранее в НХЛ произошла драка после неудачной попытки провести силовой приём на Овечкине.
The Pizzas, they are HERE!@PapaJohns_DMV for these @WishMidAtlantic kids from @ovi8!#ALLCAPS#PizzaIsHerepic.twitter.com/7cDu7riBZd— Washington Capitals (@Capitals) November 21, 2019