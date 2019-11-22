В сети появилось видео, как Овечкин доставляет пиццу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поучаствовал в благотворительной акции.

Хоккеист на один день стал изготовителем пиццы, а также доставил заказы по адресам.

Видео, на котором Овечкин доставляет пиццу, опубликовано в Twitter «Вашингтона».

Отмечается, что с каждой проданной пиццы будет пожертвован $1 для помощи тяжелобольным детям.

Ранее в НХЛ произошла драка после неудачной попытки провести силовой приём на Овечкине.