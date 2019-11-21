Нурмагомедов рассказал, кого считает лучшим бойцом ММА в истории

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает лучшим бойцом смешанных единоборств (ММА) своего соотечественника Фёдора Емельяненко.

«В UFC номер один — Жорж Сен-Пьер, он был чемпионом как в клетке, так и снаружи. На втором месте — Джон Джонс, на третьем — Деметриус Джонсон, который 11 раз защищал титул. Но вне UFC и вообще в ММА на первом месте Фёдор Емельяненко», — заявил Нурмагомедов на встрече со студентами в Ташкенте.

43-летний Емельяненко ближайший бой проведет 29 декабря в Токио против американца Куинтона Джексона.

Ранее Нурмагомедов заявил, что считает большим достижением, что «заткнул Макгрегора».