Агент Алексея Миранчука заявил, что не знает о договорённости между «Локомотивом» и «Ювентусом»

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Вадим Шпинёв, представляющий интересы футболиста «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал слухи о наличии договорённости между руководством железнодорожников и туринским «Ювентусом» о переходе полузащитника.
Агент Алексея Миранчука заявил, что не знает о договорённости между «Локомотивом» и «Ювентусом»
  • © firo Sportphoto/Christopher NEUN
  • globallookpress.com

«Мне неизвестно ни о каком Габриэле Джуффриде, который якобы выступает в переговорах посредником. Насколько я знаю, «Локомотив» не давал никому никаких авторизаций на Алексея Миранчука. Мне неизвестно о существовании договорённостей между сторонами. «Ювентус» и «Локомотив» — это серьёзные европейские клубы, которые, если захотят, будут вести переговоры официально и открыто», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

Контракт футболиста с «Локомотивом» истекает в 2021 году.

Ранее Мещеряков прокомментировал слухи о переходе Алексея Миранчука в «Ювентус».

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