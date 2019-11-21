Агент Алексея Миранчука заявил, что не знает о договорённости между «Локомотивом» и «Ювентусом»
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«Мне неизвестно ни о каком Габриэле Джуффриде, который якобы выступает в переговорах посредником. Насколько я знаю, «Локомотив» не давал никому никаких авторизаций на Алексея Миранчука. Мне неизвестно о существовании договорённостей между сторонами. «Ювентус» и «Локомотив» — это серьёзные европейские клубы, которые, если захотят, будут вести переговоры официально и открыто», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».
Контракт футболиста с «Локомотивом» истекает в 2021 году.
Ранее Мещеряков прокомментировал слухи о переходе Алексея Миранчука в «Ювентус».