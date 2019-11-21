Сборная России одержала восьмую победу на ЧЕ по кёрлингу, обыграв Швецию
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Встреча завершилась со счётом 8:6 в пользу россиянок.
Таким образом, российская команда, в составе которой выступают Алина Ковалёва (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина, одержала восемь побед в девяти матчах турнира.
Сборная России вышла в плей-офф, где на стадии 1/2 финала сыграет со Швецией. Матч состоится 22 ноября.
Ранее сообщалось, что российские кёрлингисты победили англичан на чемпионате Европы.