Сборная России одержала восьмую победу на ЧЕ по кёрлингу, обыграв Швецию

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Женская сборная России одержала победу над национальной командой Швеции в матче чемпионата Европы по кёрлингу в шведском Хельсингборге.
Сборная России одержала восьмую победу на ЧЕ по кёрлингу, обыграв Швецию
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Встреча завершилась со счётом 8:6 в пользу россиянок.

Таким образом, российская команда, в составе которой выступают Алина Ковалёва (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина, одержала восемь побед в девяти матчах турнира.

Сборная России вышла в плей-офф, где на стадии 1/2 финала сыграет со Швецией. Матч состоится 22 ноября.

Ранее сообщалось, что российские кёрлингисты победили англичан на чемпионате Европы.

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