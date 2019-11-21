Нурмагомедов рассказал, где может пройти его следующий бой

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказал мнение о возможном месте проведения своего следующего поединка.
Нурмагомедов рассказал, где может пройти его следующий бой
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«В Лас-Вегасе мы точно не будем драться. Даже если они принесут извинения, мы точно решили, что не будем там драться. Мы нашли другое место, с высокой долей вероятности мой бой состоится в Бруклине в апреле», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

Как сообщил глава UFC Дана Уайт, промоушен работает над организацией боя Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном. Это будет пятой попыткой провести поединок. Предыдущие четыре боя не состоялись из-за травм спортсменов.

Ранее в Forbes рассказали, сколько Нурмагомедов зарабатывает в Instagram.

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