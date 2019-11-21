Надаль высказался о своём конфликте с журналистом

Короткая ссылка
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал конфликт с журналистом на пресс-конференции на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.
Надаль высказался о своём конфликте с журналистом
  • © Richard Callis via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Я не идеально говорю на английском, хотя с годами стал делать это лучше. Может быть, вопрос и был справедливым, но не в тот момент, когда я проиграл. Я только восстановился после травмы. К тому же этот журналист работает много лет. Он должен был понимать ситуацию», — приводит слова Надаля Tennis World USA

На пресс-конференции после поражения от немца Александра Зверева Надаль вышел из себя из-за вопроса о влиянии жены на его нынешнюю форму.

Ранее разозливший Надаля журналист заявил, что хочет получить от теннисиста извинения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить