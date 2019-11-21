Надаль высказался о своём конфликте с журналистом

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал конфликт с журналистом на пресс-конференции на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.

«Я не идеально говорю на английском, хотя с годами стал делать это лучше. Может быть, вопрос и был справедливым, но не в тот момент, когда я проиграл. Я только восстановился после травмы. К тому же этот журналист работает много лет. Он должен был понимать ситуацию», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

На пресс-конференции после поражения от немца Александра Зверева Надаль вышел из себя из-за вопроса о влиянии жены на его нынешнюю форму.

Ранее разозливший Надаля журналист заявил, что хочет получить от теннисиста извинения.