Разозливший Надаля журналист хочет получить от теннисиста извинения
Журналист Убальдо Сканагатто прокомментировал реакцию первой ракетки мира Рафаэля Надаля на его вопрос во время пресс-конференции после матча Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
- © Richard Callis via www.imago-images.de
- globallookpress.com
«Он должен извиниться — передо мной и всеми остальными. Я никому не грубил, задал нормальный вопрос. Рафа не должен был так отвечать», — приводит слова Сканагатто Ubi Tennis.
Ранее сообщалось, что Надаль вышел из себя из-за вопроса о жене.
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