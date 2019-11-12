Разозливший Надаля журналист хочет получить от теннисиста извинения

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Журналист Убальдо Сканагатто прокомментировал реакцию первой ракетки мира Рафаэля Надаля на его вопрос во время пресс-конференции после матча Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Разозливший Надаля журналист хочет получить от теннисиста извинения
  • © Richard Callis via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Он должен извиниться — передо мной и всеми остальными. Я никому не грубил, задал нормальный вопрос. Рафа не должен был так отвечать», — приводит слова Сканагатто Ubi Tennis.

Ранее сообщалось, что Надаль вышел из себя из-за вопроса о жене.

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