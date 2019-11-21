Дубль Мозякина не спас «Металлург» от поражения в матче КХЛ с «Адмиралом»

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Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от владивостокского «Адмирала» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Мозякина не спас «Металлург» от поражения в матче КХЛ с «Адмиралом»
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Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев площадки.

В составе «Металлурга», потерпевшего третье поражение подряд, отличились Андрей Нестрашил, Эрик О’Делл и Сергей Мозякин, оформивший дубль.

Победу «Адмиралу» принесли шайбы Шона Лалонда и Дениса Вихарева, оформивших дубли, а также гол Александра Осипова.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в овертайме обыграл «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ.

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