Дубль Мозякина не спас «Металлург» от поражения в матче КХЛ с «Адмиралом»
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Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев площадки.
В составе «Металлурга», потерпевшего третье поражение подряд, отличились Андрей Нестрашил, Эрик О’Делл и Сергей Мозякин, оформивший дубль.
Победу «Адмиралу» принесли шайбы Шона Лалонда и Дениса Вихарева, оформивших дубли, а также гол Александра Осипова.
Ранее сообщалось, что ЦСКА в овертайме обыграл «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ.