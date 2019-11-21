Горнолыжник Хорошилов может пропустить первый этап КМ из-за травмы

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Россиянин Александр Хорошилов может пропустить первый этап Кубка мира по горнолыжному спорту из-за травмы.
Горнолыжник Хорошилов может пропустить первый этап КМ из-за травмы
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Российской федерации горнолыжного спорта, 35-летний россиянин во время тренировки получил закрытый перелом со смещением проксимальной фаланги большого пальца левой руки.

Отмечается, что на восстановление Хорошилову потребуется порядка четырёх недель.

Первый этап Кубка мира по горнолыжному слалому пройдёт в финском Леви 24 ноября.

Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе рассказала о физическом состоянии Сергея Устюгова.

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