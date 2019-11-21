В Турции пропал российский футболист Садаев
- Заур Садаев (слева). Архивное фото / © Павел Лисицын
- РИА Новости
«Мы не можем связаться с Садаевым. Прошло уже семь или восемь дней, но его по-прежнему здесь нет. Решили, что необходимо объясниться перед фанатами», — цитирует Каплана Milliyet.
Садаев перешёл в «Анкарагюджю» в феврале. За это время он провёл пять матчей в составе команды.
Ранее сообщалось, что клубы из Англии, Италии, Германии и Турции интересуются форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым.