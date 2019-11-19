Объявлен состав сборной России на матч с командой Сан-Марино
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После матча со сборной Бельгии главный тренер России Станислав Черчесов провёл несколько перестановок. Состав команды выглядит следующим образом:
Шунин — Беляев, Петров, Кудряшов, Джикия, Кузяев — З. Бакаев, Ал. Миранчук, Оздоев, Ионов — Дзюба.
Для Антона Шунина это будет первый поединок за сборную России с 2011 года.
Матч пройдёт 19 ноября в Ла-Валлетте. Время начала встречи — 22:45 мск.
Ранее Павлюченко спрогнозировал крупную победу сборной России в игре с командой Сан-Марино.