Объявлен состав сборной России на матч с командой Сан-Марино

Назван состав национальной сборной России по футболу на заключительный матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020.

После матча со сборной Бельгии главный тренер России Станислав Черчесов провёл несколько перестановок. Состав команды выглядит следующим образом:

Шунин — Беляев, Петров, Кудряшов, Джикия, Кузяев — З. Бакаев, Ал. Миранчук, Оздоев, Ионов — Дзюба.

Для Антона Шунина это будет первый поединок за сборную России с 2011 года.

Матч пройдёт 19 ноября в Ла-Валлетте. Время начала встречи — 22:45 мск.

Ранее Павлюченко спрогнозировал крупную победу сборной России в игре с командой Сан-Марино.