Павлюченко спрогнозировал крупную победу сборной России в игре с командой Сан-Марино

Бывший форвард сборной России по футболу Роман Павлюченко считает, что команда Станислава Черчесова одержит крупную победу над коллективом из Сан-Марино.

«Матч с Сан-Марино будет тренировочным, наши должны забить пять-шесть мячей. Станислав Саламович может сам выйти в нападении и забить гол. Дзюба, конечно, будет на поле. Черчесов понимает, что Артём хочет обойти Кержакова. Он точно оформит хет-трик, а если забьёт покер или пента-трик, буду только рад», — сказал Павлюченко «Чемпионату».

В активе Дзюбы в настоящее время 24 гола в 41 матче за сборную России. У лидирующего в списке бомбардиров Кержакова — 30 мячей в 91 матче.

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