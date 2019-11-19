Нурмагомедов призвал не отправлять деньги мошенникам, проводящим конкурсы от его имени
- @khabib_nurmagomedov
«У меня директ разрывается от вопросов о каком-то конкурсе, я не провожу никаких конкурсов, пожалуйста, не отправляйте свои деньги мошенникам. И передайте это другим», — написал в Instagram Нурмагомедов.
Чемпион UFC является самым популярным россиянином в социальной сети. На аккаунт Нурмагомедова подписаны более 18 млн человек.
Ранее отец Нурмагомедова рассказал, сколько у его сына телохранителей.