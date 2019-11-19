Отец Нурмагомедова рассказал, сколько у его сына телохранителей

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как популярность отразилась на его сыне.

«Я не думаю, что слава и популярность его испортили. Он начал её правильно использовать, от этого есть много пользы, но и много нагрузки», — заявил Абдулманап Нурмагомедов в интервью телеканалу «Мир».

Он отметил, что Хабиб не может просто выйти на улицу вместе с семьёй.

«Он не может просто с сыном выйти за руку на улицу. Он не может пойти с семьёй куда-то, не может отвести дочку в детский сад. Да даже просто пойти на базар купить яблоки. Для него это что-то сумасшедшее. У него восемь телохранителей. Это очень тяжело», — добавил отец спортсмена.

В активе 31-летнего россиянина 28 побед в 28 поединках на профессиональном уровне. С апреля 2018 года он является чемпионом UFC в лёгком весе и уже дважды успешно защитил титул, победив ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов признался, что на свадьбе Хабиба присутствовали несколько тысяч людей.