Отец Нурмагомедова рассказал, сколько у его сына телохранителей

Короткая ссылка
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как популярность отразилась на его сыне.
Отец Нурмагомедова рассказал, сколько у его сына телохранителей
  • РИА Новости

«Я не думаю, что слава и популярность его испортили. Он начал её правильно использовать, от этого есть много пользы, но и много нагрузки», — заявил Абдулманап Нурмагомедов в интервью телеканалу «Мир».

Он отметил, что Хабиб не может просто выйти на улицу вместе с семьёй.

«Он не может просто с сыном выйти за руку на улицу. Он не может пойти с семьёй куда-то, не может отвести дочку в детский сад. Да даже просто пойти на базар купить яблоки. Для него это что-то сумасшедшее. У него восемь телохранителей. Это очень тяжело», — добавил отец спортсмена.

В активе 31-летнего россиянина 28 побед в 28 поединках на профессиональном уровне. С апреля 2018 года он является чемпионом UFC в лёгком весе и уже дважды успешно защитил титул, победив ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов признался, что на свадьбе Хабиба присутствовали несколько тысяч людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить