Отец Нурмагомедова признался, что на свадьбе Хабиба присутствовали несколько тысяч людей

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Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, рассказал, сколько гостей было на бракосочетании его сына.
Отец Нурмагомедова признался, что на свадьбе Хабиба присутствовали несколько тысяч людей
  • РИА Новости

«Сколько гостей присутствовало на свадьбе у Хабиба? Не сосчитаешь. Наверное, больше 4000—5000. Люди приходили и уходили. Было очень много людей. Были ли на это средства? Рядом всегда были люди, у кого были деньги», — заявил Абдулманап Нурмагомедов в интервью телеканалу «Мир».

Свадьба Хабиба Нурмагомедова состоялась в 2013 году. Сейчас спортсмен с женой воспитывают дочь и сына.

Ранее Порье выразил мнение, что Нурмагомедов победит Фергюсона в восьми боях из десяти.

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