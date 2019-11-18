Отец Нурмагомедова признался, что на свадьбе Хабиба присутствовали несколько тысяч людей

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, рассказал, сколько гостей было на бракосочетании его сына.

«Сколько гостей присутствовало на свадьбе у Хабиба? Не сосчитаешь. Наверное, больше 4000—5000. Люди приходили и уходили. Было очень много людей. Были ли на это средства? Рядом всегда были люди, у кого были деньги», — заявил Абдулманап Нурмагомедов в интервью телеканалу «Мир».

Свадьба Хабиба Нурмагомедова состоялась в 2013 году. Сейчас спортсмен с женой воспитывают дочь и сына.

Ранее Порье выразил мнение, что Нурмагомедов победит Фергюсона в восьми боях из десяти.