Порье считает, что Нурмагомедов победит Фергюсона в восьми боях из десяти

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье ответил болельщику на вопрос в социальных сетях по поводу шансов соотечественника Тони Фергюсона на победу над чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Сколько раз Хабиб победит Тони, если они проведут десять боёв? Восемь», — написал Порье в своём Twitter.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ожидается, что следующим соперником Нурмагомедова станет Фергюсон.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что сын не собирается завершать карьеру в ближайшее время.