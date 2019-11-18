Порье считает, что Нурмагомедов победит Фергюсона в восьми боях из десяти
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«Сколько раз Хабиб победит Тони, если они проведут десять боёв? Восемь», — написал Порье в своём Twitter.
В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ожидается, что следующим соперником Нурмагомедова станет Фергюсон.
Ранее отец Нурмагомедова заявил, что сын не собирается завершать карьеру в ближайшее время.