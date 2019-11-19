В «Металлурге» прокомментировали инцидент с оскорблением в соцсети вратаря Галимова

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Магнитогорский «Металлург» опубликовал заявление, в котором утверждает, что критика в адрес вратаря команды Станислава Галимова от лица официальной группы в соцсети «ВКонтакте» является не позицией клуба, а лишь следствием взлома аккаунта одного из администраторов.
В «Металлурге» прокомментировали инцидент с оскорблением в соцсети вратаря Галимова
  • РИА Новости

«Разумеется, данный комментарий официальной позицией клуба никак не может являться. Всё просто — один из администраторов нашей группы мог придумать пароль к своей странице и подлиннее, чтобы избежать несанкционированного доступа. При этом комментарий был замечен другим администратором и оперативно удалён, но хватило нескольких десятков секунд, чтобы сделать скриншот. Также хочется отметить, что Станислав Галимов провёл в рамках КХЛ 320 матчей и в 42 из них оставил ворота в неприкосновенности. Это пятый показатель во всей лиге, а неудачные матчи бывают у всех», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

На странице «Металлурга» в социальной сети «ВКонтакте» после матча с «Амуром» (2:3) появилось сообщение от лица администрации группы, в котором вратарь команды Станислав Галимов был назван «дырявым».

Ранее сообщалось, что пресс-служба «Металлурга» раскритиковала вратаря после поражения от «Амура», назвав его «дырявым».

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