Пресс-служба «Металлурга» раскритиковала вратаря после поражения от «Амура», назвав его «дырявым»

Короткая ссылка
Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» критически отозвалась об игре вратаря Станислава Галимова в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Амуром» (2:3).
Пресс-служба «Металлурга» раскритиковала вратаря после поражения от «Амура», назвав его «дырявым»
  • РИА Новости

«К сожалению, проигрываем в Хабаровске — 3:2. Подвела дисциплина сегодня, были штанги, были моменты, но где-то не хватило. Спасибо всем, кто болел до конца», — говорилось в официальной группе клуба во «ВКонтакте» сразу после матча.

Затем под публикацией появился комментарий от администратора паблика: «Спасибо дырявому Стасу», но позже запись была полностью удалена.

В воротах «Металлурга» в первых двух периодах играл Станислав Галимов. Он пропустил три шайбы после 19 бросков. На третий период вышел вратарь Василий Кошечкин, отстоявший на ноль.

Ранее сообщалось, что «Металлург» проиграл «Амуру» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить