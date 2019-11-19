Пресс-служба «Металлурга» раскритиковала вратаря после поражения от «Амура», назвав его «дырявым»
- РИА Новости
«К сожалению, проигрываем в Хабаровске — 3:2. Подвела дисциплина сегодня, были штанги, были моменты, но где-то не хватило. Спасибо всем, кто болел до конца», — говорилось в официальной группе клуба во «ВКонтакте» сразу после матча.
Затем под публикацией появился комментарий от администратора паблика: «Спасибо дырявому Стасу», но позже запись была полностью удалена.
В воротах «Металлурга» в первых двух периодах играл Станислав Галимов. Он пропустил три шайбы после 19 бросков. На третий период вышел вратарь Василий Кошечкин, отстоявший на ноль.
Ранее сообщалось, что «Металлург» проиграл «Амуру» в матче КХЛ.