Луис Энрике вновь возглавил сборную Испании по футболу

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес сообщил о назначении Луиса Энрике главным тренером сборной Испании по футболу.

Об этом было объявлено на пресс-конференции.

«Сегодня мы можем подтвердить, что Луис Энрике возвращается на свою должность тренера», — заявил Рубиалес.

49-летний испанец был назначен главным тренером сборной в июле 2018 года. С марта 2019 года он передал руководство сборной своему ассистенту, Роберту Морено, по после и вовсе покинул занимаемую должность из болезни своей 9-летней дочери, которая скончалась в сентябре.

Ранее сообщалось, что Испания крупно обыграла Румынию в квалификации к Евро-2020.