Луис Энрике вновь возглавил сборную Испании по футболу
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Об этом было объявлено на пресс-конференции.
«Сегодня мы можем подтвердить, что Луис Энрике возвращается на свою должность тренера», — заявил Рубиалес.
49-летний испанец был назначен главным тренером сборной в июле 2018 года. С марта 2019 года он передал руководство сборной своему ассистенту, Роберту Морено, по после и вовсе покинул занимаемую должность из болезни своей 9-летней дочери, которая скончалась в сентябре.
Ранее сообщалось, что Испания крупно обыграла Румынию в квалификации к Евро-2020.