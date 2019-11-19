Луис Энрике вновь возглавил сборную Испании по футболу

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Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес сообщил о назначении Луиса Энрике главным тренером сборной Испании по футболу.
Луис Энрике вновь возглавил сборную Испании по футболу
  • © FREDRIK VARFJELL, via www.imago-/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом было объявлено на пресс-конференции.

«Сегодня мы можем подтвердить, что Луис Энрике возвращается на свою должность тренера», — заявил Рубиалес.

49-летний испанец был назначен главным тренером сборной в июле 2018 года. С марта 2019 года он передал руководство сборной своему ассистенту, Роберту Морено, по после и вовсе покинул занимаемую должность из болезни своей 9-летней дочери, которая скончалась в сентябре.

Ранее сообщалось, что Испания крупно обыграла Румынию в квалификации к Евро-2020.

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