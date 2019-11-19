Хоккеист Завгородний пропустит молодёжный ЧМ из-за травмы

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Нападающий клуба Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) «Римоуски Океаник» и молодёжной сборной России Дмитрий Завгородний пропустит чемпионат мира по хоккею 2020 года среди игроков не старше 20 лет.
Хоккеист Завгородний пропустит молодёжный ЧМ из-за травмы
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Как сообщает пресс-служба клуба, 19-летний хоккеист получил перелом ключицы в домашнем матче с «Шавиниган Катарактес».

Отмечается, что на его восстановление потребуется от 8 до 12 недель. Таким образом, он не сумеет помочь сборной России на предстоящем чемпионате мира U-20, который пройдёт с 26 декабря по 5 января.

В нынешнем сезоне Завгородний набрал 43 (16 + 27) очка в 23 матчах регулярного чемпионата QMJHL. 

Ранее сообщалось, что российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ.

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