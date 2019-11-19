СМИ: Чемпион СССР по теннису Егоров умер в возрасте 81 года

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Трёхкратный чемпион СССР по теннису Вячеслав Егоров скончался в возрасте 81 года.
СМИ: Чемпион СССР по теннису Егоров умер в возрасте 81 года
  • Pixabay

Как сообщает kp.ru, Егоров был обнаружен мёртвым в своей квартире в Москве. По данным судмедэкспертов, смерть наступила в период с 13 по 16 ноября. Тело спортсмена обнаружила его дочь.

В активе Егорова, помимо побед на чемпионатах СССР, также золотые награды Всесоюзных зимних соревнований, Спартакиад народов Советского Союза и Кубка СССР. В 2012 году он был введён в Зал российской теннисной славы.

Ранее сообщалось, что умер бывший тренер чемпиона WBA Бивола Николай Исаев.

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