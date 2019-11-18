«Авангард» победил «Салавата Юлаева», ЦСКА уступил в четвёртый раз подряд в КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» одержал победу над «Салаватом Юлаевым», а московский ЦСКА уступил «Северстали».

Матч на «Арене Балашиха» завершился со счётом 4:1 в пользу «Авангарда».

В составе победителей забрасывали Алексей Потапов, Сергей Широков, Тейлор Бек и Егор Мартынов. Единственная шайба «Салавата Юлаева» на счету Линуса Умарка.

ЦСКА на своей площадке проиграл в овертайме «Северстали» со счётом 1:2. Единственную шайбу хозяев забросил Кирилл Капризов, в составе гостей дубль на счету Дмитрия Марковина.

Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ.