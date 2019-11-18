«Авангард» победил «Салавата Юлаева», ЦСКА уступил в четвёртый раз подряд в КХЛ

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» одержал победу над «Салаватом Юлаевым», а московский ЦСКА уступил «Северстали».
«Авангард» победил «Салавата Юлаева», ЦСКА уступил в четвёртый раз подряд в КХЛ
  • РИА Новости

Матч на «Арене Балашиха» завершился со счётом 4:1 в пользу «Авангарда».

В составе победителей забрасывали Алексей Потапов, Сергей Широков, Тейлор Бек и Егор Мартынов. Единственная шайба «Салавата Юлаева» на счету Линуса Умарка.

ЦСКА на своей площадке проиграл в овертайме «Северстали» со счётом 1:2. Единственную шайбу хозяев забросил Кирилл Капризов, в составе гостей дубль на счету Дмитрия Марковина.

Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить