Игонин раскритиковал натурализацию в сборной России

Бывший капитан «Зенита», а в настоящее время депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин выступил против натурализации футболистов в сборную России.

«Наследие домашнего чемпионата мира не было использовано в полном объёме — как следствие, в сборной России с лета 2018 года не появилось ни одного яркого игрока, зато вслед за Марио Фернандесом в национальную команду стали привлекаться Гильерме и Ари. Был и остаюсь категорическим противником натурализации! По мне лучше ещё крупнее проиграть Бельгии с российскими вратарем и правым защитником, нежели уступить 1:4 с бразильцами», — цитирует Игонина «Петербургский дневник».

Также Игонин добавил, что, несмотря на поражение от команды Бельгии (1:4) в отборочном поединке, он считает сборную России одним из фаворитов предстоящего чемпионата Европы.

Ранее Билялетдинов заявил, что является противником натурализации футболистов в сборную России.