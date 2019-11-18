Игонин раскритиковал натурализацию в сборной России

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Бывший капитан «Зенита», а в настоящее время депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин выступил против натурализации футболистов в сборную России.
Игонин раскритиковал натурализацию в сборной России
  • РИА Новости

«Наследие домашнего чемпионата мира не было использовано в полном объёме — как следствие, в сборной России с лета 2018 года не появилось ни одного яркого игрока, зато вслед за Марио Фернандесом в национальную команду стали привлекаться Гильерме и Ари. Был и остаюсь категорическим противником натурализации! По мне лучше ещё крупнее проиграть Бельгии с российскими вратарем и правым защитником, нежели уступить 1:4 с бразильцами», — цитирует Игонина «Петербургский дневник».

Также Игонин добавил, что, несмотря на поражение от команды Бельгии (1:4) в отборочном поединке, он считает сборную России одним из фаворитов предстоящего чемпионата Европы.

Ранее Билялетдинов заявил, что является противником натурализации футболистов в сборную России.

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