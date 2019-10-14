Билялетдинов заявил, что является противником натурализации футболистов в сборную России

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Экс-игрок московского «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился своим мнением относительно натурализации игроков.

«Натурализация Гилерме себя оправдала. Хотя, я всё равно не сторонник этого. Всё-таки за сборную России должны выступать россияне. При всём уважении к Гилерме и Марио Фернандесу, которые, безусловно, приносят огромную пользу», — цитирует Билялетдинова «Советский спорт».

Гилерме выступает за сборную России с 2016 года, а Фернандес — с 2017. 

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