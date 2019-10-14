Черышев заявил, что партнёры помогут Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора ЧЕ-2020

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Полузащитник сборной России Денис Черышев заявил, что он с партнёрами готов оказать помощь капитану команды Артёму Дзюбе в гонке за звание лучшего бомбардира квалификации к чемпионату Европы по футболу — 2020.

«Конечно, поможем Дзюбе. Думаю, сейчас самое главное, чего мы добивались, уже выполнили. Но надо двигаться дальше. Если поможем Артёму забить как можно больше голов, это будет отлично», — заявил Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер».

В настоящее время на счету Дзюбы девять голов в квалификации к Евро-2020. Россиянин на один мяч отстаёт от лучшего бомбардира — израильтянина Эрана Захави.

Ранее Дзюба прокомментировал слова Черчесова о победе на Евро-2020.

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