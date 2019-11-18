СМИ: Супруга Ибрагимовича надеется на переход мужа в «Милан»
- Reuters
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport, супруга Златана Ибрагимовича надеется на переход мужа в «Милан». В настоящее время 38-летний швед является свободным агентом и может бесплатно перейти в любой клуб.
Ещё одним претендентом на Ибрагимовича является «Болонья», которая пытается использовать дружеские отношения футболиста с главным тренером команды Синишей Михайловичем.
Ранее «Зенит» отреагировал на твит о будущем Ибрагимовича.