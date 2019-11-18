Платини: VAR не решает проблемы, а лишь откладывает их

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Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини заявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) не является эффективной.
Платини: VAR не решает проблемы, а лишь откладывает их
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«VAR не решает проблемы, а лишь откладывает их. Потребовалось бы полчаса, чтобы объяснить, почему эта система ничего не решает. Я против VAR. Считаю, что это красивая ерунда. К сожалению, мы уже от этого никогда не откажемся», — цитирует Платини Rai Sport.

VAR используется в футболе с 2017 года. Летом 2018-го она применялась в матчах чемпионата мира в России. В настоящий момент VAR используется во всех крупных европейских чемпионатах, а также в Лиге чемпионов.

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