Иностранные журналисты поделились впечатлениями от Санкт-Петербурга перед Евро-2020

Ряд зарубежных журналистов посетили матч отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Бельгии (1:4) и получили возможность ближе познакомиться с одним из городов, которые будут принимать матчи финальной части соревнования.

«Барселона небольшая: здесь гора, здесь — море. А у вас огромный город, в котором умещается всё. Так получилось, что я не попал на чемпионат мира. Но теперь понимаю, что потерял», — поделился впечатлением испанский журналист.

Согласен с ним и коллега из Германии.

«Мне нравятся низкие города у воды: Копенгаген, Венеция, Стокгольм. И Санкт-Петербург — в их числе. Мне нравятся люди в России. Это было заметно ещё в Сочи во время чемпионата мира. Я понимаю, почему вам не очень нравится то место — оно похоже на Турцию, большой рынок. Но именно по людям — у меня не было никаких проблем, все оказались добры ко мне».

А журналисту из Португалии пришёлся по душе стадион «Газпром Арена».

«В моей карьере — 12 чемпионатов мира и Европы. Первый из них был в 1986-м в Мексике. Я помню сумасшедший стадион «Ацтека», где VIP-болельщики заезжали в свои ложи на трибуне прямо на машинах. Но Санкт-Петербург не похож на остальные места. Здесь за каждой дверью спрятано что-то неожиданное», — цитирует работника СМИ официальный сайт турнира.

Ранее были подведены итоги матчей отбора Евро-2020.