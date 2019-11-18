Опубликовано видео, на котором экс-бойца UFC нокаутировали ударом через себя

В сети появилось видео, на котором французский боец смешанного стиля Дави Галлон эффектно отправил в нокаут британца Росса Пирсона на турнире Probellum 1.

Видео опубликовано в Instagram промоушена.

Поединок завершился в третьем раунде, после того как Галлон поразил соперника в падении через себя.

Пирсон известен по выступлениям в UFC, в котором он провёл 26 боёв. Всего на его счету 20 побед и 17 поражений в 38 поединках в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся.

У Галлона 17 побед, семь поражений и две ничьих.

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