Американский журналист назвал искуплением выступление Медведевой на Гран-при России

Американский журналист Джеки Вонг оценил выступление российской фигуристки Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Москве.

«Если вспомнить то, как Медведева всего три недели назад каталась в короткой программе на Skate Canada, и осознать тот факт, что она приехала на домашний лёд и исполнила обе программы чисто, то это можно назвать искуплением», — написал Вонг в своём Twitter.

На этапе Гран-при в Москве Медведева с личным рекордом по сумме баллов за два проката заняла второе место, уступив Александре Трусовой.

Ранее бывшая фигуристка Мария Бутырская выразила мнение, что Медведевой будет очень сложно соревноваться на чемпионате России.