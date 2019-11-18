Американский журналист назвал искуплением выступление Медведевой на Гран-при России

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Американский журналист Джеки Вонг оценил выступление российской фигуристки Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Москве.
Американский журналист назвал искуплением выступление Медведевой на Гран-при России
  • РИА Новости

«Если вспомнить то, как Медведева всего три недели назад каталась в короткой программе на Skate Canada, и осознать тот факт, что она приехала на домашний лёд и исполнила обе программы чисто, то это можно назвать искуплением», — написал Вонг в своём Twitter.

На этапе Гран-при в Москве Медведева с личным рекордом по сумме баллов за два проката заняла второе место, уступив Александре Трусовой. 

Ранее бывшая фигуристка Мария Бутырская выразила мнение, что Медведевой будет очень сложно соревноваться на чемпионате России.

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