В Toro Rosso довольны 10-м местом Квята на Гран-при Бразилии

Руководитель команды «Формулы-1» Toro Rosso Франц Тост оценил результат российского пилота коллектива Даниила Квята на Гран-при Бразилии.

«У Даниила была сложная гонка, но он смог набрать балл. Это было сложно на его шинах, потому что потребовалось много времени, чтобы достичь идеального рабочего диапазона», — приводит слова Тоста официальный сайт команды.

При этом он отметил, что россиянин мог бы финишировать выше, если бы не ситуация с машиной безопасности.

«Несмотря на это, мы довольны тем, что он набрал очко, поскольку это помогло выйти на шестую позицию в Кубке конструкторов», — добавил Тост.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии.