В Toro Rosso довольны 10-м местом Квята на Гран-при Бразилии
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«У Даниила была сложная гонка, но он смог набрать балл. Это было сложно на его шинах, потому что потребовалось много времени, чтобы достичь идеального рабочего диапазона», — приводит слова Тоста официальный сайт команды.
При этом он отметил, что россиянин мог бы финишировать выше, если бы не ситуация с машиной безопасности.
«Несмотря на это, мы довольны тем, что он набрал очко, поскольку это помогло выйти на шестую позицию в Кубке конструкторов», — добавил Тост.
Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии.