Циципас: не могу поверить, что выиграл Итоговый турнир АТР
«Сегодня был безумный матч. Даже не могу поверить, что взял трофей. Спасибо отцу, агенту и другим людям, которые сделали мою мечту явью. Турнир был такой эмоциональный, я никогда не получал столько поддержки! Просто потрясающе!» — заявил Циципас после матча.
Грек впервые участвовал в Итоговом турнире АТР, победив с первой попытки. В финале Циципас обыграл австрийца Доминика Тима.
Ранее сообщалось, что Циципас обыграл Тима в финале Итогового чемпионата АТР.