Циципас: не могу поверить, что выиграл Итоговый турнир АТР

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Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями от победы на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Сегодня был безумный матч. Даже не могу поверить, что взял трофей. Спасибо отцу, агенту и другим людям, которые сделали мою мечту явью. Турнир был такой эмоциональный, я никогда не получал столько поддержки! Просто потрясающе!» — заявил Циципас после матча.

Грек впервые участвовал в Итоговом турнире АТР, победив с первой попытки. В финале Циципас обыграл австрийца Доминика Тима.

Ранее сообщалось, что Циципас обыграл Тима в финале Итогового чемпионата АТР.

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