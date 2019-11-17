Роналду заявил, что не доиграл последние два матча «Ювентуса» из-за плохого самочувствия

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Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что причиной его замен в последних двух матчах команды было плохое самочувствие.
Роналду заявил, что не доиграл последние два матча «Ювентуса» из-за плохого самочувствия
  • © Andrea Staccioli / Insidefoto
  • globallookpress.com

«В последние три недели я не мог играть в полную силу. Все знают, что мне не нравится, когда меня меняют, но я не сделал ничего плохого после замен. Понимаю, почему меня снимали с игры, я плохо себя чувствовал и не был готов на все 100%», — заявил Роналду в интервью A Bola.

В последнем матче Серии А с «Миланом» Роналду был заменён на 55-й минуте матча при счёте 0:0, после чего не пожал руку тренеру и покинул стадион до окончания встречи.

Ранее сообщалось, что Роналду попросил «Ювентус» приобрести Погба.

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