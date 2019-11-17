Боксёр Верясов рассказал, за счёт чего сумел стать двукратным чемпионом России
- РИА Новости
«Очень приятно, что зрители так реагировали на мою победу, я стал двукратным чемпионом страны. Победить удалось за счёт мотивации, характера и подготовки. За меня болело много людей, хотелось оправдать их ожидания. Шансы квалифицироваться на Олимпиаду возросли. Осталось ещё два квалификационных турнира. Буду надеяться, что пройду их и завоюю путёвку на Олимпиаду в Токио», — сказал Верясов RT.
Олимпийский отборочный турнир пройдёт в марте 2020 года в Лондоне.
Ранее чемпион России Батрутдинов заявил, что бокс — это не только сила, но ещё и голова.