ФТР подтвердила,что Медведев не сыграет на Кубке Дэвиса

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Федерация тенниса России (ФТР) подтвердила, что Даниил Медведев не сыграет за сборную России на предстоящем Кубке Дэвиса в Мадриде.
ФТР подтвердила,что Медведев не сыграет на Кубке Дэвиса
  • Reuters

«Можем подтвердить, что Медведев не сыграет за сборную России в Мадриде», — приводит слова пресс-службы организации ТАСС.

При этом отмечается, что на замену Медведеву никто не был вызван. Таким образом, в составе национальной команды выступят три теннисиста: Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Евгений Донской.

18 ноября в рамках группового этапа турнира россияне сыграют с Хорватией, а 19-го — с Испанией. Каждая встреча будет состоять из одного парного и двух одиночных матчей.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Виталия Дьяченко выиграла турнир в Тайбэе.

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