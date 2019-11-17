Савин уличил во лжи экс-агента футболиста Глеба

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Бывший нападающий самарских «Крыльев Советов», а ныне блогер Евгений Савин ответил бывшему агенту белорусского полузащитника Александра Глеба Николаю Шпилевскому, который решил подать на него в суд.
Савин уличил во лжи экс-агента футболиста Глеба
  • @sava9
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«Недавно у меня вышло видео с Александром Глебом, в котором Саша рассказывает, как его агент Николай Шпилевский вывел €2,4 млн с номера Сани без его ведома. Он их потратил на свой бизнес, который прогорел. Я позвонил Николаю, чтобы узнать, так ли это было на самом деле. После выхода моего видео Николай решил подать на меня в суд за клевету», — сказал Савин в своём Instagram.

По его словам, ему уже звонил адвокат агента. Савин отметил, что перед тем, как давать информацию на своём YouTube-канале, он сначала связался с юристом Глеба Уле Фермером, который и показал документы, подтверждающие слова игрока. При этом блогер прикрепил видео, на котором заснял документы, подтверждающие его слова. 

«Также нашлись документы на €600 тыс., которые, судя по всему, вывел тот же человек — самый честный агент Николай Шпилевский. Поэтому, Николай, на ваше хамство я отвечать не буду. Мои подписчики сами сделают вывод, кто прав, а кто виноват», — добавил Савин.

Ранее Глеб рассказал, почему не заиграл в «Барселоне».

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