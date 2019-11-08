Белорусский футболист Глеб рассказал, почему не заиграл в «Барселоне»

Полузащитник Александр Глеб вспомнил период выступлений за испанскую «Барселону».

«Я и там бы заиграл. Во время трансфера меня предали два человека: супруга и агент Николай Шпилевский. Они обманули меня. Агент кинул, перевёл с моего счёта €2,5 млн. Он бы мог забрать и больше, но спас Ули Фербер. Он спросил, не инвестирую ли я куда-то, так как со счёта ушло €2,5 млн. Шпилевский начал рассказывать, что вложил деньги в какой-то бизнес. Потом он меня пугал кем-то. В такие моменты о футболе тяжело думать», — сказал Глеб в интервью YouTube-каналу Евгения Савина.

Белорусский футболист перешёл в «Барселону» в 2008 году за €17 млн из лондонского «Арсенала».

Ранее сообщалось, что пас футболиста «Барселоны» Видаля головой из положения лёжа признан моментом дня в ЛЧ.