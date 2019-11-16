Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Квят — 16-й

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Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации 20-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Квят — 16-й
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Ферстаппен преодолел свой лучший круг по трассе в Сан-Пауло за 1 минуту 7,508 секунды.

Второе место занял четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель из команды Ferrari. Тройку замкнул действующий шестикратный чемпион Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял 16-е место, завершив борьбу в первом сегменте квалификации.

Ранее Квят заявил, что не ставит конкретных целей на следующий сезон.

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