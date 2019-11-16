Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Квят — 16-й
- @redbullracing
Ферстаппен преодолел свой лучший круг по трассе в Сан-Пауло за 1 минуту 7,508 секунды.
Второе место занял четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель из команды Ferrari. Тройку замкнул действующий шестикратный чемпион Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял 16-е место, завершив борьбу в первом сегменте квалификации.
QUALIFYING CLASSIFICIATION— Formula 1 (@F1) 16 ноября 2019 г.
Confirmation of @Max33Verstappen's second career pole!#BrazilGP 🇧🇷 #F1pic.twitter.com/wwlmBOU8IJ
Ранее Квят заявил, что не ставит конкретных целей на следующий сезон.