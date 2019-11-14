Квят заявил, что не ставит конкретных целей на следующий сезон

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Российский пилот команды «Формулы-1» Даниил Квят поделился ожиданиями от cезона-2020.

«В этом году мотористы Honda сделали большой шаг вперёд. А в 2020-м прогресс станет ещё большим. С этой стороны у меня нет никаких опасений. Что касается шасси, то мы также постараемся и дальше прогрессировать. В 2020-м нас не ждут существенные перемены в регламенте, надо продолжать дорабатывать машину и стараться прибавить во всех областях. Какие результаты достижимы в 2020-м году? Первое место! Посмотрим, мы не ставим конкретных целей. Скорее всего, мы будем вести борьбу в средней группе. Полагаю, результаты вновь будут очень плотными, но мы постараемся сделать всё, чтобы оказаться как можно выше по итогам сезона», — цитирует Квята F1News.

В текущем сезоне россиянин набрал 34 очка и занимает 13-е место в зачёте пилотов.

Ранее глава Toro Rosso официально заявил, что Квят останется в команде на следующий сезон.

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