Глава Toro Rosso официально заявил, что Квят останется в команде на следующий сезон

Руководитель команды «Формулы-1» Toro Rosso Франц Тост заявил, что пилоты Даниил Квят и Пьер Гасли продолжат выступать за организацию в следующем сезоне.

«Я рад сохранить Пьера Гасли и Даниила Квята на следующий сезон. Это молодой, но опытный дуэт в сочетании с, я надеюсь, конкурентоспособным автомобилем, будет лучшим фактором для успешного сезона в 2020 году», — цитирует Тоста пресс-служба команды.

В текущем сезоне Гасли занимает восьмое место в общем зачёте пилотов (77 очков), а Квят — 13-е (34).

Ранее сообщалось, что Албон останется пилотом Red Bull на сезон 2020 года.