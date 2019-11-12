Глава Toro Rosso официально заявил, что Квят останется в команде на следующий сезон
- РИА Новости
«Я рад сохранить Пьера Гасли и Даниила Квята на следующий сезон. Это молодой, но опытный дуэт в сочетании с, я надеюсь, конкурентоспособным автомобилем, будет лучшим фактором для успешного сезона в 2020 году», — цитирует Тоста пресс-служба команды.
В текущем сезоне Гасли занимает восьмое место в общем зачёте пилотов (77 очков), а Квят — 13-е (34).
Ранее сообщалось, что Албон останется пилотом Red Bull на сезон 2020 года.