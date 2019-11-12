Глава Toro Rosso официально заявил, что Квят останется в команде на следующий сезон

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Руководитель команды «Формулы-1» Toro Rosso Франц Тост заявил, что пилоты Даниил Квят и Пьер Гасли продолжат выступать за организацию в следующем сезоне.
Глава Toro Rosso официально заявил, что Квят останется в команде на следующий сезон
  • РИА Новости

«Я рад сохранить Пьера Гасли и Даниила Квята на следующий сезон. Это молодой, но опытный дуэт в сочетании с, я надеюсь, конкурентоспособным автомобилем, будет лучшим фактором для успешного сезона в 2020 году», — цитирует Тоста пресс-служба команды.

В текущем сезоне Гасли занимает восьмое место в общем зачёте пилотов (77 очков), а Квят — 13-е (34).

Ранее сообщалось, что Албон останется пилотом Red Bull на сезон 2020 года.

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