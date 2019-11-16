Тарасова и Морозов не расстраиваются из-за второго места на этапе Гран-при в Москве

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при в Москве.

«Это было неплохо, есть над чем работать. У нас есть свои цели и свой план, идём своим путём, поэтому не расстраиваемся, видим свой прогресс. Это было наше лучшее катание. Идём дальше, работаем», — заявил Морозов.

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 216,77 балла — 76,81 за короткую и 139,96 за произвольную программы, что позволило им занять второе место.

Ранее сообщалось, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали свою победу на этапе серии Гран-при в Москве.