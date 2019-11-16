Козловский: мы с Бойковой рады, что нам удалось преодолеть самих себя

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали свою победу в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при в Москве.

«Мы очень рады, искренне рады, что отобрались впервые в Финал гран-при. Я говорил ранее, что у нас не было проходных этапов, лёгких соперников. Мы рады, что нам в каком-то смысле удалось преодолеть самих себя», — заявил Козловский.

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 229,48 балла — 80,14 за короткую и 149,34 за произвольную программы. Благодаря победам на этапах в Канаде и России Бойкова и Козловский вышли в финал серии Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря.

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