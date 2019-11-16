Циципас назвал сбывшейся мечтой выход в финал Итогового турнира ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Помню себя, когда был одним из детей, которые смотрят этот турнир. Вы знаете, я никогда не мог себя представить тем человеком, который стоит здесь. Но это случилось. Мечты сбываются!» — сказал Циципас на корте после полуфинального матча с Роджером Федерером (6:3, 6:4).

В финале турнира грек встретится с победителем пары между немцем Александром Зверевым и австрийцем Домиником Тимом.

Ранее сообщалось, что Циципас победил Федерера и вышел в финал Итогового турнира ATP.