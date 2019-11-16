Циципас назвал сбывшейся мечтой выход в финал Итогового турнира ATP
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- РИА Новости
«Помню себя, когда был одним из детей, которые смотрят этот турнир. Вы знаете, я никогда не мог себя представить тем человеком, который стоит здесь. Но это случилось. Мечты сбываются!» — сказал Циципас на корте после полуфинального матча с Роджером Федерером (6:3, 6:4).
В финале турнира грек встретится с победителем пары между немцем Александром Зверевым и австрийцем Домиником Тимом.
Ранее сообщалось, что Циципас победил Федерера и вышел в финал Итогового турнира ATP.