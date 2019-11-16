Тарасова — о Медведевой: как не уважать и не любить такую спортсменку?

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала прокат Евгении Медведевой в произвольной программе в рамках этапа Гран-при в Москве.
Тарасова — о Медведевой: как не уважать и не любить такую спортсменку?
  • © Bai Xueqi/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Браво! Зал встаёт! Максимум того, что у неё есть, она сделала. С возвращением! Как не уважать и не любить такую спортсменку? Из такого дна и колодца она вернулась обратно. Понятно, что у неё были сомнения. Но у Жени есть характер и вера, что она всё делает правильно. Я не знаю, какое место она сегодня займёт, но знаю, что она вернулась и будет тренироваться с ещё большим успехом», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

За свой прокат в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве Медведева получила 148,83 балла.

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