СМИ: «Локомотив» хочет арендовать футболиста «Монако»
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Как сообщает Сompletesports, «Локомотив» и турецкий «Галатасарай» претендуют на нигерийского нападающего «Монако» Генри Оньекуру. Речь идёт о возможной аренде 22-летнего форварда.
Оньекуру перешёл в «Монако» летом 2019 года, подписав четырёхлетний контракт. В текущем сезоне нападающий провёл четыре матча, отдав одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что испанские клубы интересуются Алексеем Миранчуком.