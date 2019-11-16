СМИ: «Локомотив» хочет арендовать футболиста «Монако»

Московский «Локомотив» заинтересован в возможности аренды нападающего «Монако» Генри Оньекуру.

Как сообщает Сompletesports, «Локомотив» и турецкий «Галатасарай» претендуют на нигерийского нападающего «Монако» Генри Оньекуру. Речь идёт о возможной аренде 22-летнего форварда.

Оньекуру перешёл в «Монако» летом 2019 года, подписав четырёхлетний контракт. В текущем сезоне нападающий провёл четыре матча, отдав одну результативную передачу.

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