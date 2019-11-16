Боярский: убеждён, что сборная России сегодня не выиграет у Бельгии

Известный актёр и болельщик Михаил Боярский выразил сомнение по поводу перспектив сборной России в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с командой Бельгии.

«Наш футбол далёк от европейского уровня. Если мы обыграем бельгийцев, то это придаст уверенности тренерскому штабу и сборной, но я убеждён, что мы не выиграем сегодня. Бельгия — это одна из тех команд, которые не позволят нашим победить. В хоккей мы можем, но только не в футбол, исключено. Я очень желаю победы нашей сборной, но реальность такова. Этот матч покажет реальный уровень нашей команды. Сегодня мы всё поймём, что не стоит строить никаких иллюзий. У нас есть энтузиазм, воля, богатства и хорошие футболисты, но в целом — Бельгия неспособна проиграть России», — цитирует Боярского «Чемпионат».

Матч между сборными России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее был опубликован состав сборной России на матч отбора к ЧЕ-2020 с командой Бельгии.