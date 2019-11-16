Игнатьев считает матч с Бельгией тестом на возможности сборной России

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился ожиданиями от отборочного матча команды в квалификации к чемпионату Европы с бельгийцами.

«Я бы не стал спешить зачислять сборную России к топ-командам в случае победы. Это будет один из тестов и экзаменов, которые коллектив Станислава Черчесова выдержит и придвинется к тем лучшим, которые есть сегодня в европейском футболе. Основные выводы мы будем делать по финальной части чемпионата Европы. Я согласен с утверждением, что игра с бельгийцами покажет реальный уровень сборной. Результат этой встречи — лакмусовая бумажка, тест на возможности. Многое будет зависеть от того, как будет вести себя команда Бельгии. В их составе большая группа хороших мастеров», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Время начала встречи — 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что исландская бригада арбитров отработает на матче отбора Евро-2020 Сан-Марино — Россия.