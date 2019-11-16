Игнатов: мыслей о финале Гран-при нет

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Российский фигурист Макар Игнатов, занявший третье место на этапе Гран-при Rostelecom Cuр, прокомментировал своё выступление.
Игнатов: мыслей о финале Гран-при нет
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Мыслей о финале Гран-при у меня нет. Я должен выступать и делать то, что могу, а дальше — как получится. Если удастся попасть, то будет здорово, но для меня главное — откатать чисто. Если начинаешь думать о местах, то это очень сильно сбивает. В целом я доволен прокатом, несмотря на ошибку на сальхове, которая несколько выбила меня из колеи. Было очень непросто в физическом плане, но я доволен, что мы все втроём оказались на пьедестале. Пока, наверное, не осознаю, что случилось, просто есть приятная усталость», — заявил фигурист.

Также Игнатов поблагодарил публику в Москве, отметив, что поддержка зрителей придавала ему сил.

Ранее сообщалось, что Самарин установил мировой рекорд по надбавке за каскад.

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