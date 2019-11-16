Самарин установил мировой рекорд по надбавке за каскад

Российский фигурист Александр Самарин установил рекордное достижение в мужском катании по надбавке за каскад.

В произвольной программе на этапе Гран-при в Москве Самарин исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, получив надбавку по шкале GOE 5,42 балла. Это стало самым высоким результатом в истории мужского одиночного катания.

Предыдущим рекордом являлось 5,09 балла. Его автором также был Самарин, установивший это достижение вчера в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.

Ранее Самарин заявил, что ему просто в кайф выступать в Москве.