Самарин установил мировой рекорд по надбавке за каскад

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Российский фигурист Александр Самарин установил рекордное достижение в мужском катании по надбавке за каскад.
Самарин установил мировой рекорд по надбавке за каскад
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

В произвольной программе на этапе Гран-при в Москве Самарин исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, получив надбавку по шкале GOE 5,42 балла. Это стало самым высоким результатом в истории мужского одиночного катания.

Предыдущим рекордом являлось 5,09 балла. Его автором также был Самарин, установивший это достижение вчера в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.

Ранее Самарин заявил, что ему просто в кайф выступать в Москве.

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