Тренер «Голден Стэйт»: возможно, Джеймс — лучший спортсмен в истории
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр считает, что баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, возможно, является лучшим спортсменом в мировой истории.
- Reuters
«Возможно, он лучший спортсмен, который когда-либо ходил по этой планете», — приводит слова Керра ESPN.
Ранее дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Сакраменто Кингз» в НБА.
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