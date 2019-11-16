Тренер «Голден Стэйт»: возможно, Джеймс — лучший спортсмен в истории

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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр считает, что баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, возможно, является лучшим спортсменом в мировой истории.
Тренер «Голден Стэйт»: возможно, Джеймс — лучший спортсмен в истории
  • Reuters

«Возможно, он лучший спортсмен, который когда-либо ходил по этой планете», — приводит слова Керра ESPN

Ранее дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Сакраменто Кингз» в НБА.

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